Бійці з 36 ОБМП показали кадри 'демілітаризації' окупантів на Донеччині

Українські бійці вистежили та ліквідували окупантів на Донеччині. Також було знищено військову техніку росіян.

Кадрами своєї роботи поділилися бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у Фейсбуці. Бійці провели успішну "демілітаризацію" ворога.

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Роботу по ліквідації загарбників бійці 36 ОБМП проводили спільно з побратимами з 503 Окремого батальйону морської піхоти.

Відео дня

"Екіпажі БпЛА морських піхотинців майстерно демілітаризують російських окупантів на Донеччині", – прокоментували вони це відео.

Пропонуємо дізнатися, як українські бійці ліквідували новітній російський танк.

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