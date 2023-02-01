Бойцы Нацгвардии из Javelin за минуту уничтожили вражеский танк и БМП в Донецкой области (видео от первого лица)

В Национальной гвардии Украины показали, как бойцы спецподразделения "Омега" за минуту ликвидировали вражеский танк и БМП. Это произошло в Донецкой области, украинские защитники применили противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Были произведены два выстрела, и оба оказались точными. Результат работы – минус вражеский танк и БМП.

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Видео появилось на Facebook-странице Нацгвардии Украины.

"Бойцы отряда специального назначения НГУ ежедневно сдерживают врага в Донецкой области. Два выстрела и два попадания в цели врага. Всего за одну минуту спецназовцы Нацгвардии уничтожили один вражеский танк и БМП. Бои здесь продолжаются непрерывно. Техника врага активно совершает движение", – прокомментировали эти кадры в Национальной гвардии.

Подчеркивается, что гвардейцы находятся "на нуле" 24/7. "При всем им удается сдерживать врага и наносить им постоянные удары", — отметили в Национальной гвардии.

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