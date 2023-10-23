Бойцы Нацгвардии 'словили' значительное количество боевой техники россиян: видео

Аэроразведчики из бригады Национальной гвардии "Буревий" на восточном направлении фронта уничтожили большое количество военной техники российских оккупантов. Также была ликвидирована живая сила врага – боевиков российской оккупационной армии.

Видео уничтожения врага и его военной техники было показано в Телеграм-канале МВД Украины.

Отмечается, что "бойцы подразделения аэроразведки "Кондор" Бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Буревий" в течение недели эффективно отработали на востоке, где нанесли врагу существенные потери в живой силе и уничтожили огневые и технические средства".

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В частности, было уничтожено:

гранатометный расчет АГС-17;

пулеметный расчет;

82 мм миномет;

блиндаж с личным составом врага;

Воины Нацгвардии также ликвидировали комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М и станции РЭБ российских оккупантов.

Напомним, бойцы ССО показали мощные кадры из Авдеевки, где было уничтожено значительное количество техники врага и личный состав оккупационной армии россии.

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