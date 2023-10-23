Бійці Нацгвардії 'вполювали' значну кількість бойової техніки росіян: відео

Аеророзвідники з бригади Національної гвардії "Буревій" на східному напрямку фронту знищили велику кількість військової техніки російських окупантів. Також було ліквідовано живу силу ворога – бойовиків російської окупаційної армії.

Відео знищення ворога та його військової техніки показали у Телеграм-каналі МВС України.

Зазначається, що "бійці підрозділу аеророзвідки "Кондор" Бригади оперативного призначення Національної гвардії "Буревій" протягом тижня ефективно відпрацювали на сході, де завдали ворогу суттєвих втрат у живій силі та знищили вогневі й технічні засоби".

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Зокрема було знищено:

гранатометний розрахунок АГС-17;

кулеметний розрахунок;

82 мм міномет;

бліндаж з особовим складом ворога;

Воїни Нацгвардії також ліквідували комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" і станції РЕБ російських окупантів.

Нагадаємо, бійці ССО показали потужні кадри з Авдіївки, де було знищено значну кількість техніки ворога та особовий склад окупаційної армії рф.

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