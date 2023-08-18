Бойцы президентской бригады уничтожили две БМП оккупантов и их противотанковую позицию (видео)

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого на Таврическом направлении ликвидировала противотанковую позицию оккупантов и уничтожила две боевые машины пехоты.

Соответствующее видео опубликовано в Фейсбуке бригады. На нем показано, как с помощью ударных дронов были сожжены две БМП, ПТКР и вражеский блиндаж. Это произошло во время увольнения Урожайного.

Читайте также: Бойцы 30 ОМБр показали эффектное видео уничтожение авиационной бомбой КП оккупантов

"Операторы ударных дронов 3 Механизированного батальона Президентской бригады помогали увольнять Урожайное на Таврическом направлении. Наши бойцы за один день поразили две вражеские БМП и противотанковую позицию с ПТУРом, а на следующий день разнесли вражеский блиндаж, после чего пехота увлекла эту позицию", – прокомментировали видео бойцы.

Напомним, утром 17 августа украинские военные сообщили, что были сбиты два вражеских вертолета Ка-52 "Аллигатор", стоимость одного составляет около 16 млн долларов. В Запорожье вертолет россиян сбили бойцы 47-й бригады "Магура" из шведского ПЗРК RBS-70.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!