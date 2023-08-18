Бійці президентської бригади знищили дві БМП окупантів та їхню протитанкову позицію (відео)

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького на Таврійському напрямку ліквідувала протитанкову позицію окупантів та знищила дві бойові машини піхоти.

Відповідне відео опубліковане у Фейсбуці бригади. На ньому показано, як за допомогою ударних дронів було спалено дві БМП, ПТКР та ворожий бліндаж. Це сталося під час звільнення Урожайного.

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"Оператори ударних дронів 3 Механізованого батальйону Президентської бригади допомагали звільняти Урожайне на Таврійському напрямку. Наші бійці за один день уразили дві ворожі БМП і протитанкову позицію із ПТУРом, а на наступний день рознесли ворожий бліндаж, після чого піхота захопила цю позицію", – прокоментували відео бійці.

Відео дня

Нагадаємо, зранку 17 серпня українські військові повідомили, що було збито два ворожих гелікоптери Ка-52 "Алігатор", вартість одного становить близько 16 млн доларів. На Запоріжжі гелікоптер росіян збили бійці 47-ї бригади "Маґура" зі шведського ПЗРК RBS-70.

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