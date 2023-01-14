Бойцы СБУ передали смертоносный "привет" сидящим на БТР оккупантам (видео)

Спецназовцы СБУ показали, как устроили оккупантам неожиданный привет с неба и подлетели к ним вплотную. Случилось это на одном из горячих направлений Украины, отмечают бойцы.

Видео инцидента можно посмотреть в телеграмм-канале СБУ. На нем видно, как украинские защитники зафиксировали из дрона вражеский БТР.

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ устроили российским оккупантам очередную "демобилизацию" на одном из самых горячих направлений. Ударом дрона-камикадзе была уничтожена вражеская БМП и ее курящий рядом экипаж", - сообщают в СБУ.

Отмечается, что врагов на украинской земле заметили благодаря аэроразведке и впоследствии они были уничтожены.

На скриншотах видно, как оккупанты стоят рядом и сидят на БТР.

Напомним, что одно из горячих направлений на фронте сейчас это район Соледара и Бахмута. Сегодня командир отдельной группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди показал украинский флаг, развевающийся над западной частью Соледара.

Ранее украинские защитники показали новое вооружение, которое поможет работать по российским беспилотникам. Как выглядит "ловец дронов", смотрите на фото.

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