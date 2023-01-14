Бійці СБУ передали смертоносний "привіт" окупантам, що сиділи на БТР (відео)

Спецпризначенці СБУ показали, як влаштували окупантам несподіваний привіт з неба і підлетіли до них впритул. Сталося це на одному з гарячих напрямів України, зазначають бійці.

Відео інциденту можна подивитися в телеграм-каналі СБУ. На ньому видно, як українські захисники зафіксували з дрона ворожий БТР.

“Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували російським окупантам чергову "демобілізацію" на одному з найгарячіших напрямків. Ударом дрона-камікадзе було знищено ворожу БМП та її екіпаж, який палив поруч", - повідомляють в СБУ.

Відео дня

Зазначається, що ворогів на українській землі помітили завдяки аеророзвідці та згодом їх було знищено.

На скриншотах видно, як окупанти стоять поряд та сидять на БТР.

Нагадаємо, що один з гарячих напрямків на фронті зараз це район Соледару та Бахмуту. Сьогодні командир окремої групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді показав український прапор, який майоріть над західною частиною Соледару.

Раніше українські захисники показали нове озброєння, яке допоможе працювати по російських беспілотниках. Як виглядає "ловець дронів", дивіться на фото.

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