Бійці ТРО показали "ловця дронів", що допоможе ліквідувати шахеди у небі (фото)

Українські захисники показали нове озброєння, яке допоможе працювати по російських беспілотниках. “Ловець дронів", які назвали його бійці ТРО, посилять їх позиції.

Про це повідомляється в акаунті на Facebook 251-го батальйону ТРО ЗСУ. Там вони показали, як виглядає їх нова “пташка".

Захисники пояснили, що ловець працює у комплекті з радаром.

Відео дня

Він підсвічує повітряну ціль на відстані до семи кілометрів.

Після того, ця “пташка" накидає на ворожий дрон сітку й місія ворожого дрону стає нездійсненою.

“Нове озброєння дозволить суттєво знизити шкоду від ворожих дронів-розвідників та дронів-камікадзе в секторі своєї дії, а це у свою чергу посилить позиції захисників України", - підкреслили українські бійці в своєму акаунті.

Раніше роботу військових у небі над столицею показали в міністерстві оборони. На відео можна дізнатись, які дії відбуваються під час атаки на Київ.

Нагадаємо, що остання масштабна атака ракетами та дронами по Україні була здійснена на новорічні свята.

У командуванні Повітряних Сил на Facebook підтвердили, що ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА. Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!