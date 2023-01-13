Бойцы ТРО показали ''ловца дронов'', который поможет ликвидировать шахеды в небе (фото)

Украинские защитники показали новое вооружение, которое поможет работать по российским беспилотникам. "Ловец дронов", которые назвали его бойцы ТРО, усилят их позиции.

Об этом сообщается в аккаунте на Facebook 251 батальона ТРО ВСУ. Там они показали, как выглядит их новая "птичка".

Защитники объяснили, что ловец работает в комплекте с радаром.

Видео дня

Он подсвечивает воздушную цель на расстоянии до семи километров.

После того, эта "птичка" набрасывает на вражеский дрон сетку и миссия вражеского дрона становится невыполнимой.

"Новое вооружение позволит существенно снизить ущерб от вражеских дронов-разведчиков и дронов-камикадзе в секторе своего действия, а это в свою очередь усилит позиции защитников Украины", - подчеркнули украинские бойцы в своем аккаунте.

Ранее работу военных в небе над столицей показали в министерстве обороны. На видео можно узнать, какие действия происходят при атаке на Киев.

Напомним, что последняя масштабная атака ракетами и дронами по Украине была совершена на новогодние праздники.

В командовании Воздушных Сил на Facebook подтвердили, что ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские кафиры атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных БпЛА. Тринадцать в 2022-м и 32 – в 2023-м году".

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