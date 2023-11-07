Бойцы СБУ с помощью FPV дрона взорвали САУ 'Акация' оккупантов (видео)

В одном из направлений фронта бойцы Службы безопасности повредили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" российских интервентов. В технику врага прилетел FPV дрон.

Видео работы спецназовцев Центра специальных операций "А" СБУ появилось в сети. На нем можно увидеть, как аэроразведка зафиксировала вблизи посадок вражескую технику. Через мгновение в нее попал FPV дрон.

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САУ "Акация" – это 152-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная в СССР в 1970-х годах. Она была принята на вооружение Советской Армии в 1980 году и до сих пор находится на вооружении России и других стран СНГ.

САУ "Акация" имеет следующие характеристики:

Длина ствола – 33 калибра (4960 мм)

Максимальная дальность стрельбы – 20,3 км.

Скорость стрельбы – 6-8 выстрелов в минуту

Экипаж – 4 человека

САУ "Акация" предназначена для уничтожения артиллерийских батарей, противотанковых средств, живой силы и легкобронированной техники противника. Она может вести огонь как прямой, так и косвенной наводкой.

САУ "Акация" оснащена 152-мм пушкой 2А36, обладающей высоким темпом стрельбы и дальностью стрельбы. Пушка установлена на гусеничном шасси, что обеспечивает ей высокую маневренность.

Напомним, черные Запорожцы разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара.

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