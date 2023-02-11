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Война в Украине

Бойцы спецподразделения "А" показали ночную охоту на вражескую БПМ (видео)

Былим Елена

Бойцы спецподразделения 'А' показали ночную охоту на вражескую БПМ (видео)

Украинские защитники во время ничего рейда на востоке нашли российскую военную технику и ликвидировали ее точным выстрелом. Боеприпас был сброшен с беспилотника.

Как сообщила Служба безопасности Украины, ликвидаторами российского железа стали бойцы Центра спецопераций "А" СБУ. Они уничтожили русскую БМП.

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"Во время ночного боевого вылета спецназовцы сожгли вражескую технику на одном из самых горячих направлений", — прокомментировать в СБУ кадры уничтожения БМП.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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