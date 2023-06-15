Бойцы ССО FPV-дроном 'минунули' ПЗРК 'Игла' вместе с оккупантами (видео)

Бойцы из подразделения сил специальных операций выследили и обезвредили наблюдательный пункт россиян. Это произошло на южном направлении фронта.

Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook опубликовало видео работы своих бойцов.

На нем можно увидеть, как аэроразведка зафиксировала наблюдательный пункт россиян, которые они разместили на башне и прикрыли досками. Там же находился и ПЗРК "Игла" врага.

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Наблюдательная башня и оружие врага были уничтожены прицельным ударом FPV-дрона.

"Позиция ПЗРК, обустроенная российскими оккупантами, уничтожена воинами ССО Украины. Это произошло в одном из южных районов. Операторы БПЛА использовали ударный FPV-дрон именно в тот момент, когда россияне дежурили на позиции. Точным попаданием она была уничтожена вместе с зенитным комплексом и его владельцами", – говорится в комментарии к видео.

Напомним, на днях украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили место, с которого оккупанты запускали беспилотники. Для этого бойцы использовали дроны Mavic 3 и Mavic 3T.

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