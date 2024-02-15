Бойцы ССО уничтожили наблюдательные посты РФ с помощью тепловизионного дрона на юге (видео)
Бойцы сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины уничтожили и зачистили наблюдательные посты россиян. Это произошло на Южном направлении.
Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram 15 февраля. Для удара по врагу украинские военные применили тепловизионный беспилотный летательный аппарат.
Во время проведения специальной разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили патрульную лодку и наблюдательные посты противника, говорится в сообщении.
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Оператор БпАК нанес по целям оккупантов поражение с помощью тепловизионного дрона с системой сброса. Затем боевая группа ССО выдвинулась на зачистку вражеских наблюдательных постов.
Кроме того, украинским бойцам удалось захватить трофейное оружие и спецтехнику ВС РФ.
В ССО добавили, что результаты этой спецоперации в дальнейшем позволит военным контролировать большее количество участков на Южном направлении.
Также бойцы опубликовали ролик, в котором показали, как обнаружили врага с помощью беспилотника. После этого украинцы нанесли удар по оккупантам, после которого произошел взрыв, а в небо взвился дым.
Бойцам ССО удалось нейтрализовать врага, поэтому они решили совершить вылазку на позиции ВС РФ. Там они смогли захватить вражеское оружие и забрали поврежденную российскую лодку.
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