Бійці ССО знищили спостережні пости РФ за допомогою тепловізійного дрона на півдні (відео)

Бійці Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України знищили і зачистили спостережні пости росіян. Це сталося на Південному напрямку.

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Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram 15 лютого. Для удару по ворогу українські військові застосували тепловізійний безпілотний літальний апарат.

Під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника, йдеться у повідомленні.

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Оператор БпАК завдав по цілях окупантів ураження за допомогою тепловізійного дрона з системою скиду. Потім бойова група ССО висунулася на зачистку ворожих спостережних постів.

Крім цього, українським бійцям вдалося захопити трофейну зброю та спецтехніку ЗС РФ.

У ССО додали, що результати цієї спецоперації у подальшому дозволить військовим контролювати більше ділянок на Південному напрямку.

Також бійці опублікували ролик, у якому показали, як виявили ворога за допомогою безпілотника. Після цього українці завдали удару по окупантах, після якого відбувся вибух, а в небо здійнявся дим.

Бійцям ССО вдалося нейтралізувати ворога, тому вони вирішили зробити вилазку на позиції ЗС РФ. Там вони змогли захопити ворожу зброю та забрали пошкоджений російський човен.

Раніше аеророзвідники роти ударних безпілотників "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали, як палять техніку окупантів.

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