Бойцы трех бригад ВСУ дружно уничтожили штурмовую группу россиян: смотрите видео

60, 63 и 93 механизированные бригады ВСУ благодаря слаженным действиям остановили массированный штурм оккупантов и нанесли им безумные потери.

60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада показала впечатляющее видео, как вместе с собратьями из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и 63-й отдельной механизированной бригады, они слаженно отбивают мощную атаку врага к востоку от населенного пункта Терны.

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Украинские бригады "сообразили на троих"

Этот эпический бой кратко, но ярко описал популярный ресурс DeepStateUA :

"Сначала на наших пошли 2 единицы БТР, которых встретили Силы Обороны. После их поражения п***а пехота начала разбегаться, но их догоняли дронами, завязался стрелковый бой... Наряду с этим, по возможности, накрывали врага артой. Утром дополнительно еще выехал наш танчик и в упор накормил р***ю снарядами, а затем наши сбросами добивали остатки пехоты".

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Стоит отметить, что на видеокадрах видно село Терны – от него почти ничего не осталось: оккупанты ровняют все с землей.

Ранее было обнародовано видео, как аэроразведчики 60 ОМБр "Ночные Призраки" метко сбрасывают гранаты на врага.