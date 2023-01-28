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Война в Украине

Бойцы ВСУ показали, как "устроили дискотеку" российским оккупантам возле Угледара (видео)

Былим Елена

Бойцы ВСУ показали, как 'устроили дискотеку' российским оккупантам возле Угледара (видео)

Вблизи Угледара украинские артиллеристы накрыли огнем российских морских пехотинцев. Оккупантам пришлось бежать, оставляя военную технику и раненых собратьев.

Видео атаки на российских захватчиков было снято с дрона. Его опубликовали в соцсетях под названием "72 бригада устроила дискотеку".

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Отмечается, что во время ударов по врагу под Угледаром российские интервенты покинули свои 5 бронемашин, погибших и раненых собратьев и "убежали под огнем артиллерии 72 механизированных бригад ВСУ".

Предлагаем также узнать, как бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского на востоке Украины ликвидировали штурмовую группу россиян. Интервенты в очередной раз "совершили шаг доброй воли".

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