Бійці ЗСУ показали, як 'влаштували дискотеку' російським окупантам біля Вугледара (відео)

Поблизу Вугледара українські артилеристи накрили вогнем російських морських піхотинців. Окупантам довелося тікати, залишаючи військову техніку та поранених побратимів.

Відео атаки на російських загарбників було зняте з дрона. Його опублікували у соцмережах під назвою "72 бригада влаштувала дискотеку".

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Зазначається, що під час ударів по ворогу під Вугледаром російські інтервенти покинули свої 5 бронемашин, загиблих та поранених побратимів та "втекли під вогнем артилерії 72 механізовані бригади ЗСУ".

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Пропонуємо також дізнатися, як бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на сході України ліквідували штурмову групу росіян. Інтервенти вчергове "здійснили крок доброї волі".

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