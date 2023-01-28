Бойцы ВСУ показали, как 'устроили дискотеку' российским оккупантам возле Угледара (видео)

Вблизи Угледара украинские артиллеристы накрыли огнем российских морских пехотинцев. Оккупантам пришлось бежать, оставляя военную технику и раненых собратьев.

Видео атаки на российских захватчиков было снято с дрона. Его опубликовали в соцсетях под названием "72 бригада устроила дискотеку".

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Отмечается, что во время ударов по врагу под Угледаром российские интервенты покинули свои 5 бронемашин, погибших и раненых собратьев и "убежали под огнем артиллерии 72 механизированных бригад ВСУ".

Видео дня

Предлагаем также узнать, как бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского на востоке Украины ликвидировали штурмовую группу россиян. Интервенты в очередной раз "совершили шаг доброй воли".

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