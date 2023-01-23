Бойцы ВСУ устроили ночную "зажигательную вечеринку" для оккупантов (видео)
Разведчики Добровольческого подразделения "Хартия" ночью заметили движение на позициях россиян на Бахмутском направлении. Враг был метко "приземлен".
Видео уничтожения оккупантов бойцы "Хартии" показали у себя на странице в Фейсбуке. "На Бахмутском направлении пехотинцы-разведчики Добровольческого подразделения "Хартия" обнаружили ночью движение группы противника на позиции. Координаты в режиме реального времени переданы артиллерии Сил обороны Украины", – говорится в описании под видео.
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Также в "Хартии" продемонстрировали, как устроили российским захватчикам "зажигательную вечеринку" ночью. По врагу отработала аэроразведка добровольческого подразделения и артиллерия Нацгвардии.
"И днем и ночью продолжаем уничтожать врагов на Бахмутском направлении. На видео - "зажигательная вечеринка", которую устроили оккупантам аэроразведка Добровольческого подразделения "Хартия" и артиллерия Третьей бригады Национальной гвардии Украины", — прокомментировали эти кадры украинские защитники.
Из видео стало понятно, что было уничтожено до десяти "русских червей".
Ранее мы сообщали, как пограничники-минометчики захватили враждебную позицию у Бахмута.
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