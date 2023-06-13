Более 150 оккупантов убитыми и ранеными: в СБУ показали уничтожение врага дронами (видео)
Украинские военные продолжают уничтожать врага на разных участках фронта. В частности, в боях участвуют спецназовцы Службы безопасности Украины.
Бойцы в течение недели ликвидировали и ранили более 150 оккупантов. Соответствующее видео было обнародовано в пресс-службе СБУ.
Для этого спецназовцы используют ударные дроны.
"Операторы ударных дронов ЦСО "А" СБУ "разобрали" российские танки, ЗРК и пехоту. А делают они это очень ювелирно и без "лишних дублей" – оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок", – говорится в сообщении.
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Спецназовцы ликвидировали:
- 16 танков;
- 5 "САУ";
- 14 ББМ и 16 грузовиков;
- 3 системы наблюдения "Муром";
- ТОС "Солнцепек";
- ЗРК "ТОР" и "БУК";
- РЛС "Зоопарк";
- Более 150 оккупантов убитыми и ранеными и другую технику.
"Присоединяйся к команде ЦСО "А" СБУ – приближай Победу. Мы продолжаем принимать заявки от тех, кто хочет попасть в команду лучших из лучших", – указали в СБУ.
Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.
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