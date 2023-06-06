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Астрология и гороскопы

Большие деньги или любовь? Семь знаков зодиака ждет сказочная удача до конца года

Анастасия Крыщук

Большие деньги или любовь? Семь знаков зодиака ждет сказочная удача до конца года

Период до конца 2023 года принесет много сюрпризов. Для кого-то это будет время большой любви, а кого-то ждет денежная удача. Кому будет благоволить фортуна?

По словам астрологов, некоторые знаки зодиака имеют хорошие шансы добиться успехов в карьере. Другим стоит попробовать свои силы в лотерее или поискать новую, более прибыльную работу.

Кто может разбогатеть?

Дева, Лев и Скорпион могут рассчитывать на повышение по службе, а значит, и на более высокий заработок. Удача также сопутствует Рыбам и Водолеям. Людям под этими знаками зодиака можно попробовать свои силы в азартных играх или игровых шоу. Возможна и неожиданная прибыль в виде наследства или денежных подарков.

 

Кто найдет любовь?

Кому не везет в картах, тому повезет в любви. В этой пословице много правды. Козероги могут смело искать свою вторую половинку в 2023 году – любовь не за горами! Раки могут закрутить неожиданный роман с кем-то с работы и только от них будет зависеть, как дальше будут складываться эти отношения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Астрология и гороскопы