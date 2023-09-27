Борьба с мышами на огороде: что отпугивает грызунов
Летом и осенью полевые мыши часто наносят ущерб огородникам. Они поедают корнеплоды, овощи, фрукты и ягоды, а также распространяют инфекционные заболевания.
Если в огороде появились полевые мыши, нужно срочно принимать меры, в противном случае можно потерять урожай. UAportal расскажет, как предотвратить появление мышей.
Чтобы избежать проблем с мышами, нужно соблюдать следующие правила:
- Своевременно убирать мусор и остатки пищи на огороде.
- Размещать компостные кучи в закрытых деревянных ящиках и по территории усадьбы.
- Отказываться от мульчирования очистки семян подсолнечника.
- Высаживать вокруг грядок растения, которые отпугивают мышей: туи, кастор, бузину, бобовые, мятую перечную, кориандр, лук, чеснок, календулу, ландыш, наперстянку, аптечную ромашку.
Если мыши уже появились на огороде, можно использовать следующие средства для борьбы:
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Механические средства: мышеловки, капканы, ультразвуковые отпугиватели.
Химические средства: яд для мышей.
Народные средства: древесная зола, керосин, нашатырный спирт, пиретрум.
Самый безопасный способ избавиться от мышей на огороде – это использование древесной золы . Зола не только отпугивает мышей, но и подкармливает растения.
Напомним, раньше мы рассказывали, как выгнать мышей из дома.
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