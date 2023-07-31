Борщ за считанные минуты: как заготовить борщевую заправку на зиму

Борщевая заправка – это отличный способ сэкономить время на приготовлении борща зимой. Сделав заранее заправку, вы сможете быстро и легко приготовить вкусный и ароматный борщ, не отвлекаясь от других дел.

Читайте также: Легкий летний салат с булгуром за 15 минут: готовить очень просто и дешево

Как сообщает Телеграм-канал "Дача. Сад и огород", для приготовления борщевой заправки вам понадобятся следующие ингредиенты:

3 кг свеклы

3 кг капусты

1 кг лука

1 кг моркови

1,5 кг помидоров

1/2 стакана соли

0,5 кг сахара

300 г растительного масла

3/4 стакана уксуса

Приготовление:

Натрите свеклу и морковь на терке. Нарежьте капусту и лук. Нарежьте помидоры. Смешайте все ингредиенты в одной большой миске. Добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте. Дайте настояться в течение суток.

На следующий день прокипятите заправку в течение 20 минут. Добавьте уксус и кипятите еще 10 минут. Разлейте заправку по стерилизованным банкам и закатайте крышками.

Борщовая заправка готова! Храните его в прохладном месте. Зимой просто прибавьте к заправке картофель, воду и варите до готовности.

Советуем также обратить внимание на рецепт маринованных огурцов, закрывающих с сеном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!