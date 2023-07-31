Борщ за лічені хвилини: як заготовити борщову заправку на зиму
Борщова заправка – це чудовий спосіб заощадити час на приготуванні борщу взимку. Зробивши заздалегідь заправку, ви зможете швидко і легко приготувати смачний і ароматний борщ, не відволікаючись від інших справ.
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Як повідомляє Телеграм-канал "Дача. Сад та город", для приготування борщової заправки вам знадобляться такі інгредієнти:
- 3 кг буряка
- 3 кг капусти
- 1 кг цибулі
- 1 кг моркви
- 1,5 кг помідорів
- 1/2 склянки солі
- 0,5 кг цукру
- 300 г олії
- 3/4 склянки оцту
Приготування:
- Натріть буряк та моркву на тертці.
- Наріжте капусту та цибулю.
- Наріжте помідори.
- Змішайте всі інгредієнти в одній великій мисці.
- Додайте сіль, цукор і олію. Перемішайте. Дайте настоятися протягом доби.
На наступний день прокип'ятіть заправку протягом 20 хвилин. Додайте оцет і кип'ятіть ще 10 хвилин. Розлийте заправку по стерилізованих банках й закатайте кришками.
Борщова заправка готова! Зберігайте її в прохолодному місці. Взимку просто додайте до заправки картоплю, воду і варіть до готовності.
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