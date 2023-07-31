Борщ за считанные минуты: как заготовить борщевую заправку на зиму
Борщевая заправка – это отличный способ сэкономить время на приготовлении борща зимой. Сделав заранее заправку, вы сможете быстро и легко приготовить вкусный и ароматный борщ, не отвлекаясь от других дел.
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Как сообщает Телеграм-канал "Дача. Сад и огород", для приготовления борщевой заправки вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 3 кг свеклы
- 3 кг капусты
- 1 кг лука
- 1 кг моркови
- 1,5 кг помидоров
- 1/2 стакана соли
- 0,5 кг сахара
- 300 г растительного масла
- 3/4 стакана уксуса
Приготовление:
- Натрите свеклу и морковь на терке.
- Нарежьте капусту и лук.
- Нарежьте помидоры.
- Смешайте все ингредиенты в одной большой миске.
- Добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте. Дайте настояться в течение суток.
На следующий день прокипятите заправку в течение 20 минут. Добавьте уксус и кипятите еще 10 минут. Разлейте заправку по стерилизованным банкам и закатайте крышками.
Борщовая заправка готова! Храните его в прохладном месте. Зимой просто прибавьте к заправке картофель, воду и варите до готовности.
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