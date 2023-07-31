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Борщ за считанные минуты: как заготовить борщевую заправку на зиму

Былим Елена

Борщ за считанные минуты: как заготовить борщевую заправку на зиму

Борщевая заправка – это отличный способ сэкономить время на приготовлении борща зимой. Сделав заранее заправку, вы сможете быстро и легко приготовить вкусный и ароматный борщ, не отвлекаясь от других дел.

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Как сообщает Телеграм-канал "Дача. Сад и огород", для приготовления борщевой заправки вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 кг свеклы
  • 3 кг капусты
  • 1 кг лука
  • 1 кг моркови
  • 1,5 кг помидоров
  • 1/2 стакана соли
  • 0,5 кг сахара
  • 300 г растительного масла
  • 3/4 стакана уксуса

Приготовление:

  1. Натрите свеклу и морковь на терке.
  2. Нарежьте капусту и лук.
  3. Нарежьте помидоры.
  4. Смешайте все ингредиенты в одной большой миске.
  5. Добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте. Дайте настояться в течение суток.

На следующий день прокипятите заправку в течение 20 минут. Добавьте уксус и кипятите еще 10 минут. Разлейте заправку по стерилизованным банкам и закатайте крышками.

Борщовая заправка готова! Храните его в прохладном месте. Зимой просто прибавьте к заправке картофель, воду и варите до готовности.

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