БПЛА атаковали российскую рязань: раздавались взрывы, загорелся нефтезавод (фото, видео)

В среду утром, 13 марта, жители российской рязани слышали взрывы на местном нефтеперерабатывающем заводе. Впоследствии там поднялся масштабный пожар.

В 06:09 появились первые сообщения о нескольких взрывах над городом. Об этом ссылаясь на информацию местных жителей пишет Telegram-канал Baza.

Вскоре после этого, Baza, ссылаясь на слова свидетелей, рассказал об атаке дронов на нефтезавод, в результате чего возник пожар, охвативший около 100 квадратных метров.

"По словам местных жителей по заводу ударили три беспилотника", — также сообщили они.

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Впоследствии представители пропагандистского ТАСС, ссылаясь на данные от экстренных служб, подтвердили, что вероятной причиной пожара стало "падение БпЛА".

В 06:38, по сообщениям канала ASTRA, над рязанью продолжали летать дроны, и можно было услышать взрывы.

Губернатор рязанской области Павел Малков позже прокомментировал ситуацию.

"Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы".

Напомним, в ночь на вторник, 12 марта, в ряде областей россии прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Тогда под удар попали, в том числе объекты нефтяной инфраструктуры.

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