Браслеты, серьги и бусы: с какой одеждой не модно совмещать украшения

У каждого из нас есть индивидуальный стиль и личное видение, какие вещи и с чем сочетать. Иногда мы прислушиваемся к советам стилистов, если готовимся облечься на важную встречу.

Стильный образ могут улучшить разные ювелирные украшения, однако они могут и повредить вашему стилю. Стилисты дали советы, как и с какой одеждой можно сочетать браслеты, серьги и бусы, а к какой одежде лучше отказаться одевать украшения.

При выборе украшений следует обращать внимание на то, куда вы собираетесь, на одежду, которая будет надета на вас. А еще важно правильно подбирать украшения к определенному типу фигуры и даже лицу.

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Украшения, как говорят эксперты по моде, должны подчеркивать "выгодные части вашего лица и тела".

Например, если вы не успели позаботиться о маникюре, то не стоит привлекать внимание к вашим рукам массивными и яркими колечками. Массивные кольца не следует носить тем, у кого короткие и толстенькие пальцы.

Или же если у вас двойной подбородок или полная шея, то не стоит носить короткие жемчужные бусы. А вот для полных рук хорошо подойдут большие и массивные браслеты.

Стилисты говорят: если у вас лишний вес, выбирайте украшения длинной вытянутой формы (серьги-цепочки, длинные колье и цепочки с кулонами). Круглые украшения, короткие цепочки или ожерелья вам не подходят.

Если вы слишком худые и имеете вытянутую форму лица, то следует выбирать украшения, которые визуально улучшают вид. Например – украшения округлой формы, короткие и вытянутые в ширину цепочки или бусы.

Обладательницам удлиненной шеи следует обращать внимание на круглые бусы под горло или средней длины. А вот длинных колье и цепей следует избегать.

Светлокожим и светловолосым женщинам следует обращать внимание на серебряные украшения или бижутерию "белого" цвета. А вот тем, у кого кожа загорела и темные волосы – следует обращать внимание на имитирующие их золото и украшения.

Как ни странно, существуют правила комбинирования одежды с украшениями. Так, например, если украшения сложны по дизайну, большие, массивные, то одежда должна быть простой и одноцветной. К более яркой, разноцветной, необычной одежде лучше выбирать самые "неприметные" украшения.

Антитренды в мире украшений:

Не стоит совмещать одежду с узорами, принтами и большие украшения из жемчуга.

Большие массивные бусы не подходят к одежде с воротничком.

Одежда сдержанного кроя и пастельных цветов будет выглядеть еще беднее, если к нему подобрать сдержанные украшения.

Если вы надеваете на себя украшения золотистого цвета или изготовленные из золота, то не стоит одевать к ним украшения, имеющие серебристый цвет или изготовленные из серебра.

Нельзя совмещать украшения с содержанием драгоценных камней вместе с бижутерией.

А короткие крупные бусы нельзя совмещать с длинными массивными серьгами.

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