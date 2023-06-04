Бренд Balenciaga предлагает клиентам грязные кроссовки за 1550 долларов (фото)

Французский модный дом Balenciaga представил новую коллекцию кроссовок – это обувь, которая имеет поношенный вид, а стоит ни много ни мало от 800 до 1550 долларов.

"Изношенные" кроссовки модели Defender уже доступны для заказа на официальном сайте бренда Balenciaga. Доступные кроссовки в пяти цветах – бежевом, розовом, зеленом, синем и черном.

Читайте также: Пять модных купальников на лето, которые сделают вас более стройными (фото)

Кроссовки изготовлены из искусственных материалов (60% полиуретан, 40% полиэстер) и на них нанесен принт, имитирующий пятна грязи и эффекты потертости.

Balenciaga предоставляет следующее описание товара:

Сетка и полиуретан

Эффект потертости

Логотип Balenciaga на краю носка и сзади

Тисненный размер в верхней и задней части пятки

Резиновый бренд 3XL на языке со светоотражающими деталями

Застежка на спине и язычок со светоотражающими деталями

Дополнительные шнурки повязаны вокруг обуви для стилизации, поэтому их следует снять перед использованием.

Ранее Balenciaga продавала "изношенные" кеды за 1850 долларов. Бренд назвал их "парижскими кроссовками, предназначенными для ношения всю жизнь".

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!