Бригада из ПВО показала, как уничтожала российские дроны-камикадзе 'Ланцет' (видео)

российские боевики на одном из участков фронта пытались атаковать позиции украинских защитников дронами-камикадзе "Ланцет". Однако бойцы ВСУ оперативно ликвидировали вражеские беспилотники.

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода в Фейсбуке показала видео работы ПВО по вражеским дронам. Защитникам удалось обезвредить 5 "ланцетов".

"Наш "Железный купол" – это наши рыцари! Подразделения ПВО 28-й омбр уничтожили 5 российских дронов-камикадзе "Ланцет". Противник планировал ими нанести удары по позициям украинских защитников, однако эта его попытка "разлетелась" вдребезги, как и беспилотники" ", – говорится в сообщении.

Из видео ясно, что российские дроны были ликвидированы выстрелами из пулемета и автоматов.

Напомним, в 2019 году российская компания "ZALA AERO" (входит в состав концерна "Калашников") представила российский беспилотный ударный комплекс высокой точности "ZALA ЛАНЦЕТ". Это высокоточные ударные беспилотники, которые, как заявлялось, способны самостоятельно находить заданную цель и поражать ее.

В состав комплекса входят высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Система формирует собственное навигационное поле и требует создания наземной или морской инфраструктуры.

В том же году были представлены БПЛА "Ланцет-1" и "Ланцет-3". У первого масса полезной нагрузки составляет 1 кг, у второго – 3 кг. Скорость полета может достигать 110 км/ч. Дроны могут находиться в воздухе до 30-40 минут.

Дроны оснащены несколькими типами систем наведения: координатной, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированной. Кроме того, беспилотник наделен телевизионным каналом связи, передающим изображение цели, что позволяет подтвердить успеваемость поражения. Беспилотники могут поражать цели в радиусе до 40 км.

Максимальная скорость дрона последней модификации "Ланцет-3" составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке на цель. Дальность действия составляет до 50 км.

Стоимость таких дронов может составить 250 тысяч долларов.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил причину, почему россияне используют дроны-камикадзе иранского производства ночью.

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