Будет аномальным: стал известен прогноз погоды в Украине на октябрь
Октябрь 2024 года обещает быть нетипичным для Украины. По прогнозам синоптиков, украинцев ждет месяц контрастов: от аномально теплого начала до классических осенних проявлений.
Несмотря на то, что календарь уже пролистал страницу на осень, метеорологическое лето в Украине продолжается. Сентябрь 2024 стал самым теплым за весь период наблюдений, и первые дни октября продолжат эту тенденцию. Однако идиллия не продлится долго, предупредил синоптик Игорь Кибальчич.
Внезапное похолодание
С 5-6 октября ожидается резкое похолодание, связанное с вторжением арктических воздушных масс. Температура снизится на 7-13 градусов, а вместе с тем усилятся ветра и пройдут дожди. Именно этот период станет настоящим началом осени, и украинцы смогут ощутить первые заморозки уже в начале второй декады октября.
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Вторая половина октября: более теплая и дождливая
После похолодания температура воздуха постепенно начнет повышаться, а дожди участятся. Особенно много осадков ожидается во второй половине месяца, что связано с активизацией южных циклонов.
Общая картина
Несмотря на резкие колебания температуры, среднемесячная температура октября прогнозируется на 1-2,5 градуса выше климатической нормы. Самый теплый октябрь будет на юго-востоке страны и в Крыму.
Засуха и снег
На северо-востоке Украины ситуация остается сложной: продолжающаяся уже длительное время засуха продлится по крайней мере до середины октября. В некоторых регионах, особенно в предгорьях и на Полесье, возможен первый снег, хотя устойчивый снежный покров вряд ли образуется.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз, когда ждет первое осеннее похолодание в Украине.
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