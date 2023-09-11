Будет дороже чем евро сейчас: прогноз по курсу доллара на 2024 год от Минфина

Прогнозы Министерства финансов и представителей бизнеса по курсу доллара в Украине были озвучены во время мероприятия "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины". Они свидетельствуют об ожидаемом ослаблении гривны в 2024 году.

По озвученным прогнозам, гривна пересечет отметку в 41 грн за доллар.

В частности, правительство предусматривает на 2024 год курс 41,4 гривны за доллар, что было объявлено министром финансов Сергеем Марченко во время мероприятия. Он подчеркнул, что укрепление гривны является пока безфундаментальным фактором, и это минус для экспортеров, сообщает "Экономическая правда".

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"Нас беспокоит укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы общаемся с Национальным банком Украины и Международным валютным фондом. На следующий год предусматриваем курс 41,4 гривны за доллар", - заявил Марченко.

Он добавил, что эта прогнозная цифра отвечает прогнозам Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые Минфин ориентируется.

Ранее директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times Артем Щербина убежден, что в следующем году курс доллара достигнет 43 грн.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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