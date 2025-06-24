Будет греметь и заливать: где в Украине уже в ближайшие дни будет настоящая непогода

В ближайшие дни в Украине снова прогнозируют дождливую погоду с грозами. Местами возможны интенсивные ливни, порывистый ветер и даже выпадение града.

Такие данные обнародовал метеоролог Игорь Кибальчич в своем прогнозе для портала Meteoprog.ua. До конца июня в Украине сохраняется неустойчивая погода. Ожидается неравномерное распределение температурного фона и периодические осадки.

По словам эксперта, атмосферные процессы будут способствовать проникновению влажного воздуха с юго-запада и запада Европы, что повлечет за собой дожди разной интенсивности, местами с сильными порывами ветра и градом.

В ночь на вторник дожди с грозами возможны в отдельных районах Западной Украины, а днем осадки распространятся на северные и центральные области. Местами прогнозируют град и шквалы со скоростью ветра до 17-22 м/с.

В ночь на среду грозовые дожди ожидаются на Востоке Украины, а днем на северо-западе страны. В то же время, на остальной территории существенных осадков не предполагается.

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В четверг синоптики прогнозируют преимущественно ясную и сухую погоду по всей Украине. Лишь в ночные часы на северо-востоке и днем на крайнем западе возможны локальные грозы с кратковременными дождями. Во время гроз не исключены порывы ветра до 15–20 м/с.

В пятницу атмосферная нестабильность охватит Одесскую область, а также западные, северные и центральные регионы. В этих районах ожидаются грозы, местами мощные ливни, возможный град и шквалы со скоростью 17-22 м/с. Остальные регионы останутся без существенных осадков.

В ночь на субботу дожди прогнозируют на севере Левобережной Украины, а днем – в северных, западных и центральных областях. Возможны грозы и шквальный ветер до 15–20 м/с.

В воскресенье кратковременные дожди с грозами коснутся северо-востока страны. В других регионах сухо. Однако днем и утром местами возможны порывы ветра до 15–20 м/с.

По словам метеоролога Игоря Кибальчича, самая высокая температура воздуха ожидается на Юге Украины и в Закарпатской области – до +35…+37°С в некоторые дни. На остальной территории температурные показатели будут соответствовать сезонной норме.

Ранее мы говорили, что синоптики предупреждают, что жара и засуха могут уничтожить часть урожая в Украине.

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