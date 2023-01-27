Будет хороший урожай: чем обработать семена перед посевом

Для хорошего урожая готовить семена и рассаду нужно уже в феврале. Садоводы рекомендуют различные способы для ускорения проращивания семян, среди которых и метод с использованием алоэ.

Специалисты отмечают, что перед посевом нужно дезинфицировать семена. Таким способом вы уничтожите вредные микроорганизмы, обитающие на поверхности семян.

Перекись водорода обезопасит семена от болезней и повысит всхожесть. Ведь часто выращенная рассада погибает из-за различных болезней, цепляющихся на стадии прорастания семян.

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Кроме того, при обработке перекисью водорода семена смогут пролежать в земле гораздо дольше. Таким образом, шансы всхожести тех семян, которые долго всходят, повышаются.

Как это правильно сделать:

Перед тем как замачивать в перекиси водорода любые семена, их лучше опустить в обычную воду на 20 мин, чтобы они немного размякли. Это поможет раствору быстрее вступить в действие с ним.

Разведите раствор перекиси водорода с водой в соотношении 1 ст.л. раствора на 0,5 л воды (не меньше!) это нужно делать для того, чтобы раствор не сжег семена. В противном случае рассады просто не будет.

Заверните семена в хлопковый мешочек или бинт и опустите в приготовленный раствор. Обратите внимание на время, необходимое для замачивания.

Семена помидоров и огурцов должны пролежать 24 часа, а семена других культур - всего 12 часов .

Какие семена нужно обязательно обработать перекисью водорода:

Это семя, которое долго лежит, потому что на нем могу быть плесень, или другие болезни. Это арбуз, тыква, кабачок, огурец, перец, баклажан, укроп, петрушка, морковь и сельдерей.

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