Будет как новая: Как спасти треснувшую пудру

Бывают ситуации, когда пудра может повредиться из-за падения или давления предметов в сумочке. Многие женщины, как только увидят повреждение, выбрасывают пудру, не попытавшись восстановить ее.

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Однако блоггерша Мэри Ортон поделилась видео в социальной сети TikTok, где показала, как можно восстановить поврежденную пудру. В своем видео она намеренно разбила новый пудровый хайлайтер, чтобы продемонстрировать процесс обновления. Мэри надела защитные очки и с помощью молотка разбила пудру на кусочки.

"Это достаточно болезненно смотреть, поскольку это не просто разбитая пудра. Вы же понимаете, это ваше сердце. Мне очень жаль", – прокомментировала она.

По ее словам, для восстановления текстуры пудры необходим медицинский спирт и нож. Налейте столовую ложку спирта на поврежденную пудру и с помощью ножа распределите спирт по всей поверхности. Важно тщательно разгладить его, чтобы избежать образования комочков. Затем оставьте пудру на 15 минут.

После этого вам понадобится бумажное полотенце или салфетка, а также предмет с плоской поверхностью, например, крышка помады или монетка. Уложите салфетку на пудру и осторожно прижмите ее к плоскому предмету. Это поможет выровнять пудру в палитре.

"После того, как вы оставите пудру просохнуть в течение часа-двух, алкоголь полностью испарится, и ваша пудра станет как новая", – объяснила Мэри.

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