Будет ли комендантский час в Киеве на Новый год и как будет работать транспорт

Во время празднования Нового года в столице не собираются упразднять ограничения на передвижение по улицам города. Комендантский час будет действовать по-прежнему с 23:00 до 5:00.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. На улицы города можно будет выходить только при наличии спецпропуска.

В КМВА напомнили, что в Киеве каких-то значительных новогодних празднований не будут проводить, а посетить главную елку страны можно будет в любое время, кроме того промежутка, в период которого будет действовать комендантский час.

Также власти города напомнили, что в случае, если будет объявлена воздушная тревога, гирлянды на елке не будут светиться. В общем, ежедневно она будет светиться с 17:00 до 22:00.

Что касается общественного транспорта, 31 декабря метро будет работать до 22 часов, а наземный транспорт до 22:30.

Тем временем глава Нацполиции Игорь Клименко напомнил, что ограничения в отношении комендантских часов в Украине никто не отменял, поэтому появление на улице без специальных документов в запрещенное время даже в новогоднюю ночь будет считаться нарушением.

"В стране – военное положение, которое предусматривает ряд ограничений. Люди должны это понимать. О каких празднованиях в публичных местах в комендантский час в принципе может идти речь", – добавил он.

Клименко отметил, что нарушителей комендантского часа будут останавливать патрули для проверки документов, также их могут доставить в отделение полиции. "Хотелось бы там оказаться в новогоднюю ночь? Не думаю. Поверьте, и нам бы этого не хотелось", – заметил глава Нацполиции.

Напомним, синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды в Украине на новогоднюю ночь и первый день Нового года. По ее словам, погода будет совсем не зимней.

Читайте о новогодних елках Украины в период действия военного положения по этой ссылке.

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