Будет ли учитываться при назначении субсидии помощь от ООН пенсионерам

Учитывают ли помощь от ООН при назначении жилищной субсидии

Украина начала внедрение программы Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН), которая предусматривает предоставление дополнительной финансовой помощи пенсионерам, проживающим в зонах активных или возможных боевых действий и получающих пенсию менее 3000 гривен. Важно отметить, что эти доплаты не будут учитываться при расчете общего дохода семьи для получения разных видов социальной помощи, включая субсидии.

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Эта инициатива стала возможной благодаря решению правительства и сотрудничеству Всемирной продовольственной программы ООН, Министерства социальной политики Украины и Пенсионного фонда Украины. Основная цель этой программы – предоставление финансовой поддержки пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Кто может получить доплаты:

Пенсионеры, проживающие на территориях с активными или возможными боевыми действиями (определенными правительством);

Пенсионеры, получающие пенсионные выплаты менее 3000 гривен;

Пенсионеры, не получавшие другую финансовую помощь (в частности, пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

Размер доплат зависит от разницы между текущей пенсией и суммой 3000 гривен, при этом минимальный размер доплаты составляет 100 гривен. Деньги выплачиваются непосредственно на банковские счета пенсионеров, на которые поступают стандартные пенсионные выплаты.

Важно отметить, что информация о соответствующих условиям программы пенсионерах уже содержится в базе данных Пенсионного фонда, поэтому не нужно подавать отдельное заявление для получения этой помощи. В настоящее время программа направлена на около 260 тысяч пенсионеров, каждый из которых будет получать доплаты не менее четырех месяцев подряд.

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