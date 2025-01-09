Будут ли пересматривать тарифы на свет в ближайшее время: ответ Минэнерго

В сети активно распространяется ложная информация о якобы повышении тарифов на электроэнергию для населения. Министерство энергетики официально опровергло эти заявления.

"На данный момент никакого решения или даже проекта по пересмотру тарифов на электроэнергию для населения не существует. Этот вопрос вообще не рассматривается", - говорится в сообщении. Об этом сообщает Минэнерго.

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Министерство подчеркнуло, что распространение подобных фейков является частью информационных атак врага, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными и доверять исключительно официальным источникам информации.

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