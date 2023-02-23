Будут ли переводить часы на летнее время и когда

В Украине так и не смогли отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Поэтому в этом году весной снова придется подстраивать организм к изменению времени.

Перевод часов на летнее время состоится в три часа ночи 26 марта. Надо будет перевести стрелки часов в час вперед.

Напомним, традиция перевода часов в Украину была начата еще в советское время – впервые это произошло 1 апреля 1981 года. Вдобавок было принято делать это с начала места, даже если этот день был будним.

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В 1996 году в Украине в законе прописали, что на зимнее время граждане будут переходить в последнее воскресенье октября в 04:00 утра, а на летнее время в последнее воскресенье марта в 03:00 ночи.

Ученые утверждали, что перевод часов способствовал экономике. Поскольку люди просыпаются в начале светового дня или вскоре перед рассветом, а ложатся спать позже, чем заходит Солнце. Перевод часов способствовал экономии электроэнергии – люди могут дольше работать в светлое время суток и меньше использовать искусственное освещение.

Кроме Украины переводом часов стрелок занимаются жители еще 110 странах мира.

Поэтому 26 марта в три часа ночи нужно будет перевести стрелки часов в час вперед. Вам придется просыпаться на час раньше.

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Кстати, не все ли ваши электронные гаджеты – смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки или "умные часы" автоматически перейдут на правильное время. Собственно, нужно будет настраивать, к примеру, время на датчике в авто, или на кухонной бытовой технике.

Какое время сейчас, можно посмотреть здесь.

Тем временем специалисты дали советы, как быстрее настроить свой организм на перевод часов:

За неделю до перевода часов пытаться раньше ложиться спать и попытаться начать просыпаться минут 10-15 раньше;

Перенести на 20-30 минут раньше последние приемы пищи перед сном;

Старайтесь исключить из рациона жирную и острую пищу, ограничите себя в сладком;

Не забывайте завтракать, старайтесь употреблять в пищу больше овощей и фруктов;

Медики рекомендуют почаще пить зеленый или травяной чай и отказаться от кофе.

Не планировать в первые дни после перевода часов важные дела и встречи;

Не перегружать организм;

Больше времени проводить на открытом воздухе.

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