Будут ли мобилизовать военнообязанных преподавателей: ответ премьер-министра Шмыгаля

Мужчины-учителя, состоящие на военном учете, по-прежнему не подлежат мобилизации. Что касается действующих правил, право на отсрочку от призыва имеют студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, при условии, что получают образование на уровень выше уже полученного.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде. Комментируя ситуацию относительно проблем с предоставлением отсрочки педагогам, Шмигаль заверил, что преподаватели и дальше не будут мобилизованы. По его словам, правительство контролирует эти вопросы и не допустит потери педагогов, как это было в предыдущие годы. Он также успокоил опасения, что некоторые территориальные центры комплектования выдают бронирование всего на три месяца — мол, даже в период летних каникул риска мобилизации для педагогов не будет.

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Также не подлежат мобилизации педагогические и научные работники, имеющие научную степень и работающие в образовательных учреждениях не менее 0,75 ставки.

В то же время отсрочка носит временный характер и требует периодического возобновления в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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