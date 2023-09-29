Будут получать больше: Кому из украинцев перечислят пенсии с 1 января

Кому из украинцев повысят пенсии в 2024 году

С 1 января 2024 правительство Украины планирует провести перерасчет пенсионных выплат для граждан, которые уже достигли 65-летнего возраста. Согласно законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", зарегистрированном 15 сентября 2023 года, в 2024 году предусматривается перерасчет и повышение размера пенсий с 1 января для граждан, достигших 65-летнего возраста.

Эту информацию предоставили представители Министерства социальной политики Украины в ответ на запрос издания "Апостроф". Это повышение будет соответствовать увеличению размера минимальной заработной платы. Сейчас пенсия для этой категории пенсионеров устанавливается на уровне 40% от минимальной заработной платы, и состоит из 40% от минимального размера оплаты труда.

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С 1 января 2024 года минимальную заработную плату планируется установить на уровне 7100 гривен. Это означает, что пенсия для 65-летних пенсионеров не должна быть меньше 2840 гривен.

Далее с 1 апреля, когда минимальная заработная плата повысится до 8000 гривен, пенсия для этой категории граждан будет не менее 3200 гривен.

Кроме того, увеличатся надбавки за проживание в зоне радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в связи с ростом размера минимальной заработной платы, учитываемой органами Пенсионного фонда Украины, по решению суда.

Следует отметить, что Министерство социальной политики Украины предостерегает, что вопрос повышения пенсий с 1 января 2024 года пока гипотетическим и будет зависеть от финансирования и наличия средств в госбюджете на осуществление такого повышения.

Согласно проекту государственного бюджета на 2024 год, общий прожиточный минимум в этом году составит 2920 гривен, что означает, что минимальная пенсия вырастет до 2361 гривны, или на 268 гривен по сравнению с 2023 годом (некоторые уточнения: сейчас она составляет 2093 гривны). Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что после индексации в 2024 году средняя пенсия должна повыситься до 6 тысяч гривен. В 2023 году средняя пенсия составляла 5311 гривен, что является ростом на 874 грн или почти на 20% по сравнению с предыдущим годом.

По словам Дениса Шмыгаля, в 2024 году индексация пенсий пройдет по новому принципу, включая индексацию всех пенсий и введение коэффициентов и баллов, позволяющих одинаковой индексацией пользоваться гражданам с одинаковыми условиями ухода на пенсию, независимо от времени выхода и получения пенсии. Планируется, что индексация пройдет с 1 марта.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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