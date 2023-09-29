Будуть отримувати більше: Кому з українців перерахують пенсії з 1 січня

З 1 січня 2024 року уряд України планує провести перерахунок пенсійних виплат для громадян, які вже досягли 65-річного віку. Згідно з законопроєктом "Про Державний бюджет України на 2024 рік", який був зареєстрований 15 вересня 2023 року, у 2024 році передбачається перерахунок та підвищення розміру пенсій з 1 січня для громадян, які досягли 65-річного віку.

Цю інформацію надали представники Міністерства соціальної політики України у відповідь на запит видання "Апостроф". Це підвищення буде відповідати збільшенню розміру мінімальної заробітної плати. Зараз пенсія для цієї категорії пенсіонерів встановлюється на рівні 40% мінімальної заробітної плати, і складається з 40% від мінімального розміру оплати праці.

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З 1 січня 2024 року мінімальну заробітну плату планують встановити на рівні 7100 гривень. Це означає, що пенсія для 65-річних пенсіонерів не повинна бути менше ніж 2840 гривень.

Далі, з 1 квітня, коли мінімальна заробітна плата підвищиться до 8000 гривень, пенсія для цієї категорії громадян буде не менше 3200 гривень.

Окрім того, збільшаться надбавки за проживання в зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у зв'язку зі зростанням розміру мінімальної заробітної плати, яку враховують органи Пенсійного фонду України, за рішенням суду.

Варто відзначити, що Міністерство соціальної політики України застерігає, що питання підвищення пенсій з 1 січня 2024 року є поки що гіпотетичним і залежатиме від фінансування та наявності коштів у держбюджеті на здійснення такого підвищення.

Згідно з проєктом державного бюджету на 2024 рік, загальний прожитковий мінімум у цьому році становитиме 2920 гривень, що означає, що мінімальна пенсія зросте до 2361 гривні, або на 268 гривень в порівнянні з 2023 роком (деякі уточнення: наразі вона складає 2093 гривні). Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вказав, що після індексації в 2024 році середня пенсія має підвищитись до 6 тисяч гривень. У 2023 році середня пенсія складала 5311 гривень, що є зростанням на 874 гривні або майже на 20% порівняно з попереднім роком.

За словами Дениса Шмигаля, у 2024 році індексація пенсій пройде за новим принципом, включаючи індексацію всіх пенсій та введення коефіцієнтів та балів, що дозволять однаковою індексацією користуватися громадянам з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від часу виходу та одержання пенсії. Планується, що індексація відбудеться з 1 березня.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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