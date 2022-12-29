Будут свежими и жесткими почти три недели: как правильно хранить бананы

Как хранить бананы - сколько времени хранятся бананы

Бананы являются одними из самых популярных и полезных фруктов. Они снабжают организм нужными витаминами, такими как B6 и калий, и насыщают организм энергией.

Однако частой проблемой является то, что бананы быстро чернеют, когда их приносишь домой из магазинов. Поэтому важно правильно их хранить. Об этом рассказал эксперт по гигиене пищевых продуктов Таш Блайт для Express.co.uk.

Заметим, что желтые бананы довольно быстро покрываются черными пятнами буквально в один день. Поэтому их хранение не так просто, если не знать основных правил. Их следует придерживаться для длительного хранения этих фруктов.

По словам эксперта, достаточно очевиден совет покупать бананы зелеными и позволять им достичь дома.

Кроме этого, держите бананы подальше от других фруктов. Поскольку это повлияет на сам банан и другие фрукты. Причиной этого является то, что бананы выделяют газ этилен, заставляющий другие фрукты созревать быстрее, соответственно портиться.

Поэтому в одном сосуде не нужно хранить разные фрукты. Так это снизит их долговечность.

Как правильно хранить бананы - сколько лежат бананы - когда бананы начинают чернеть

Также нельзя хранить бананы в пластиковых упаковках и пакетах. Поскольку пластик будет удерживать влагу. Ее выделяют через газ этилен, конечно это ускорит порчу фрукта.

Лучшая температура для хранения – комнатная, подальше от влаги. Старайтесь не попадать солнечный свет, а температура не была слишком высокой.

Если эти советы не помогли сохранить ваши бананы, то можете их использовать в выпечке – для кексов или панкейков.

Напомним, что украинцы привыкли запасаться крупами, тем более когда в стране идет война – никогда не знаешь, будут ли работать магазины и маркеты и будут ли в их ассортименте товары первой необходимости и длительного хранения. Поэтому UAportal рассказал, как их хранить, чтобы там не завелись насекомые.

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