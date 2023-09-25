Українська
English
Рецепты

Быстрая вкусняшка к чаю: Как приготовить яблочное печенье

Игорь Романько

Как сделать печенье из яблок

Яблоки всегда выступают в роли главного и неоспоримого героя во многих домашних сладостях, и пора выпекать замечательное яблочное печенье. Сочная и хрустящая мякоть яблок отлично подходит для приготовления начинки для пирогов, тортов и печенья.

Читайте также: Рецепт вареников с шелковицей без сахара

В этом рецепте, которым поделились на сайте Giallo Zafferano, не используется сливочное масло, и тесто получается чрезвычайно рассыпчатым и нежным. Эта необычная версия теста может быть великолепной альтернативой обычному песочному тесту, и ее легко и быстро приготовить.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 260 г
  • Мука – 160 г
  • Оливковое масло – 50 г
  • Разрыхлитель для тортов - 5 г
  • Яйцо (1 среднее) – 55 г
  • Сахар – 30 г
  • Акациевый мед (или любой жидкий мед) – 15 г
  • Лимонная цедра
  • Сахарная пудра

Приготовление:

  1. Сначала вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте 130 г на мелкие кубики. Остальные 130 граммов яблок порежьте большими кусочками и поместите в высокий стакан миксера, влейте масло, добавьте мед и перемешайте все до получения однородной смеси.
  2. Добавьте муку и разрыхлитель, сахар и вбейте яйцо. Перемешайте тесто ложкой, затем вмешайте нарезанное кубиками яблоко.
  3. Приправьте смесь цедрой лимона и перемешайте еще раз.
  4. Застелите противень бумагой для выпечки и выложите ложкой горкой размером с грецкий орех.
  5. Выбирайте печенье сахарной пудрой и готовьте в духовке при температуре 200 градусов в течение 20 минут.
  6. Извлеките яблочное печенье из духовки и дайте ему остыть, прежде чем попробовать.
  7. Это яблочное печенье можно хранить несколько дней в плотно закрытой банке.

Советуем также обратить внимание на рецепт кабачковых оладий с творогом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты