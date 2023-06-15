Быстро и сытно: рецепт картофельной запеканки с кабачками и фаршем

Эта запеканка очень просто и легко готовится, но сытная и невероятно вкусная. Кроме кабачков, картофеля и фарша в нем есть порей, сладкий перец и зелень, которые придают запеканке еще более яркий вкус.

Ингредиенты:

– Кабачки – 800 г

– картофель – 300 г

– мясной фарш – 500 г

– перец сладкий – 1 шт.

– яйца куриные – 2 шт.

– Лук-порей – 200 г

– Укроп, веточка – по вкусу

– Петрушка – по вкусу

– Чеснок сушеный – по вкусу

– Соль – по вкусу

– Перец черный молотый – по вкусу

– Сметана – 3 ст. л.

– Твердый тертый сыр – 100 г

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Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, добавьте соль и перемешайте. Картошку также натрите в отдельную миску.

2. Перец, укроп и петрушку измельчите, порей порежьте кружочками.

3. Отожмите кабачки и картофель и смешайте их. Добавьте фарш, остальные овощи и яйца. Посолите и добавьте перец, порошок чеснока, перемешайте.

4. Смажьте маслом форму для запекания и выложите смесь из овощей и мяса. Верх смажьте сметаной и отправьте в духовой шкаф на 35-40 минут при температуре 180 °C, после чего посыпьте сыром и отправьте в духовку еще на 10-15 минут.

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