Быстро находят работу: за какими работниками в Украине настоящая охота
В 2025 году украинцы тратят на поиск работы в среднем 51 день. Это несколько больше, чем в 2024-м, когда средний срок составлял 50 дней, но существенно меньше, чем в 2023 году – тогда трудоустройство занимало примерно 60 дней.
Оперативно находят новую работу представители определенных специальностей: ученые, медики, электрослесари, машинисты и шахтеры. У людей с этими профессиями поиск работы обычно длится в среднем всего неделю. Об этом сообщили в Государственной службе занятости, пишет OBOZ.UA.
В ведомстве добавили, что к категориям, которые тоже оперативно трудоустраиваются, относятся:
- Техники-механики сельскохозяйственного производства.
- Монтажники строительных машин и устройств.
- Зоотехника.
- Производители художественных изделий из лозы.
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Впрочем, эксперты отметили, что представители некоторых профессий вынуждены тратить значительно больше времени на поиск нового места работы. По их данным, наибольшие трудности возникают у таких специалистов:
- Брикетировщикам.
Эти специалисты изготавливают топливные брикеты из разнообразной биомассы – опилок, соломы, шелухи подсолнечника и других материалов.
- Специалистам по интервьюированию.
Занимаются сбором первичной информации путем проведения интервью с людьми.
- Организаторам ритуалов.
Работники, которые занимаются организацией и проведением похоронных церемоний.
- Репетиторам по технике речи.
Это профессионалы, которые помогают актерам совершенствовать их речевое мастерство и повышать профессиональный уровень.
- Обработчикам тканей и волокон.
Выполняют подготовительные работы с тканями, в частности покраску, печать на тканях и дальнейшую обработку после окрашивания.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто уже скоро может потерять работу в Украине.
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