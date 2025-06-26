Быстро находят работу: за какими работниками в Украине настоящая охота

В 2025 году украинцы тратят на поиск работы в среднем 51 день. Это несколько больше, чем в 2024-м, когда средний срок составлял 50 дней, но существенно меньше, чем в 2023 году – тогда трудоустройство занимало примерно 60 дней.

Оперативно находят новую работу представители определенных специальностей: ученые, медики, электрослесари, машинисты и шахтеры. У людей с этими профессиями поиск работы обычно длится в среднем всего неделю. Об этом сообщили в Государственной службе занятости, пишет OBOZ.UA.

В ведомстве добавили, что к категориям, которые тоже оперативно трудоустраиваются, относятся:

Техники-механики сельскохозяйственного производства.

Монтажники строительных машин и устройств.

Зоотехника.

Производители художественных изделий из лозы.

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Впрочем, эксперты отметили, что представители некоторых профессий вынуждены тратить значительно больше времени на поиск нового места работы. По их данным, наибольшие трудности возникают у таких специалистов:

Брикетировщикам.

Эти специалисты изготавливают топливные брикеты из разнообразной биомассы – опилок, соломы, шелухи подсолнечника и других материалов.

Специалистам по интервьюированию.

Занимаются сбором первичной информации путем проведения интервью с людьми.

Организаторам ритуалов.

Работники, которые занимаются организацией и проведением похоронных церемоний.

Репетиторам по технике речи.

Это профессионалы, которые помогают актерам совершенствовать их речевое мастерство и повышать профессиональный уровень.

Обработчикам тканей и волокон.

Выполняют подготовительные работы с тканями, в частности покраску, печать на тканях и дальнейшую обработку после окрашивания.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто уже скоро может потерять работу в Украине.

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