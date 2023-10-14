Быстрое ресторанное блюдо: Как приготовить тыквенные панкейки

Осень часто ассоциируется с пожелтевшими листьями, походами в лес за грибами и сбором тыкв, из которых готовят немало вкусных блюд. Иногда у нас возникает желание приготовить блюдо, которое не только вкусное, но и полезное, вредное для фигуры, готовится быстро, и могло бы удивить родных или друзей.

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Сегодня мы поделимся с вами рецептом, сочетающим все эти пожелания в одном блюде. Рецепт предоставила фуд-блогерша Юлия, которая поделилась им на своей странице cook_julija_simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

Тыквенное пюре (200 г)

Молоко (120 мл)

Яйца (2 шт.)

Сахар (2 ст. л.)

Сливочное масло (25 г)

Мука (200 г)

Разрыхлитель (5 г)

Приготовление:

Тыкву тщательно промойте под проточной водой, очистите и нарежьте на тонкие ломтики. Уложите их в кастрюлю, залейте водой и готовьте на слабом огне до готовности. После окончания приготовления, снимите тыкву с огня и раздробите ее до состояния пюре с помощью погружного блендера. Растопите сливочное масло на водяной бане или в микроволновке. Просыпьте муку через сито в отдельную миску вместе с разрыхлителем. В тыквенное пюре добавьте яйца, растопленное масло, сахар, хорошо перемешайте и вбейте миксером. Затем добавьте муку по частям, тщательно смешивая массу. В заключение добавьте молоко, чтобы получить однородное тесто без комочков. Разогрейте сковороду без добавления растительного масла. Ложкой налейте небольшую порцию тыквенного теста, формируя небольшие панкейки. Покройте крышкой и выключайте после 1-2 минут. Затем переверните блинчик и жарьте еще минуту. Повторяйте этот процесс с остальными тестами. Подаются тыквенные панкейки с джемом, медом или сгущенкой.

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