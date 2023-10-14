Швидка ресторанна страва: Як приготувати гарбузові панкейки

Осінь часто асоціюється з пожовклими листям, походами в ліс за грибами та збором гарбузів, з яких готують чимало смачних страв. Іноді у нас виникає бажання приготувати страву, яка б не лише смачна, але й корисна, шкідлива для фігури, готується швидко, та могла б здивувати рідних або друзів.

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Сьогодні ми поділимось з вами рецептом, який поєднує всі ці побажання в одній страві. Рецепт надала фуд-блогерка Юлія, яка поділилася ним на своїй сторінці cook_julija_simonchuk в Instagram.

Інгредієнти:

Гарбузове пюре (200 г)

Молоко (120 мл)

Яйця (2 шт.)

Цукор (2 ст. л.)

Вершкове масло (25 г)

Борошно (200 г)

Розпушувач (5 г)

Приготування:

Гарбуз ретельно промийте під проточною водою, очистіть і наріжте на тонкі скибочки. Покладіть їх в каструлю, залийте водою і готуйте на слабкому вогні до готовності. Після закінчення приготування, зніміть гарбуз з вогню та роздрібніть його до стану пюре за допомогою занурювального блендера. Розтопіть вершкове масло на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Просипте борошно через сито в окрему миску разом з розпушувачем. В гарбузове пюре додайте яйця, розтоплене вершкове масло, цукор, добре перемішайте та вбийте міксером. Потім додайте борошно частинами, ретельно змішуючи масу. На завершення додайте молоко, щоб отримати однорідне тісто без грудочок. Розігрійте сковороду без додавання олії. Ложкою налийте невелику порцію гарбузового тіста, формуючи невеликі панкейки. Покрийте кришкою і вимикайте після 1-2 хвилин. Потім переверніть млинець і смажте ще хвилину. Повторюйте цей процес з рештою тіста. Подаються гарбузові панкейки з джемом, медом або згущеним молоком.

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