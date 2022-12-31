Быстрые салаты на Новый год: приготовит даже ребенок

Перед каждым праздником хозяйка ищет рецепты салатов, которые можно приготовить на Новый год. Хочется удивить гостей приятным вкусом и не простоять все время на кухне.

UAportal предлагает вам подборку рецептов, которая не требует никаких специальных кулинарных знаний. Их не нужно долго готовить и справиться с рецептами сможет даже ребенок.

Салат "Загадка" с яичными блинчиками

Для этого рецепта нам понадобится:

твердый сыр

колбаса "салями"

сырая морковь

4 яйца

0,5 ложки крахмала

Рецепт приготовления салата:

Яйца взбиваем с крахмалом и солью, жарим на сковороде. Должно получиться 5 тонких и упругих блинов.

Нарезаем их соломкой. Мелко натираем сырую морковь и сыр, режем колбасу салями.

Все перемешиваем и заправляем его майонезом с чесноком.

Салат "Экспресс"

Для этого рецепта нам понадобится:

1 свежий помидор

сухари из белого хлеба (можно уже готовые)

1 пачка плавленых сырков

1 чеснок

зелень

майонез

Рецепт приготовления салата:

Помидор режем соломкой, сыр натираем, зелень измельчаем. Всё перемешаем и добавляем сухарики перед подачей на стол.

Салат "Быстрая фасолька"

Для приготовления этого салата нам понадобится:

банка красной фасоли в собственном соку

крабовые палочки 200 г

3 вареных яйца

сметана

зелень

специи по вкусу

Рецепт приготовления этого салата:

Отваренные яйца и крабовые палочки измельчите. Быстро перемешайте все последующие ингредиенты, ведь это быстрый рецепт.

Салат "Миледи"

Для приготовления этого быстрого салата нам понадобится:

пол банки консервированного горошка

300 г отварного куриного филе

150 г свежих огурцов

сметана

укроп

специи по вкусу.

Рецепт приготовления вкусного салата:

Отварите филе в подсоленной воде, затем измельчите небольшими кубиками. Огурцы нашинкуйте небольшими кружочками. Сложите все в салатник и перемешайте. Это очень быстро и вкусно.

Салат "Свекла с секретом"

Для приготовления этого салата нам понадобится:

отварная или запеченная свекла

укроп

кукуруза консервированная

красный лук

чеснок

майонез

Приготовление салата:

Запеченную свеклу натрите на терке. Красный лук порежьте небольшими колечками. Добавьте это в кукурузу, затем выдавите чеснок на вкус, измельченную зелень и майонез. Перемешайте.

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