Швидкі салати на Новий рік: приготує навіть дитина

Перед кожним святом господиня шукає рецепти салатів, які можна приготувати на Новий Рік. Хочеться і здивувати гостей приємним смаком та не простояти весь час на кухні.

UAportal пропонує вам добірку рецептів, яка не вимагає ніяких спеціальних кулінарних знань. Їх не потрібно довго готувати й впоратися з рецептами зможе навіть дитина.

Салат "Загадка" з яєчними млинцями

Для цього рецепту нам знадобиться:

твердий сир

ковбаса "салямі"

сира морква

4 яйця

0,5 ложки крохмалю

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Рецепт приготування салату:

Яйця збиваємо з крохмалем і сіллю, смажимо на пательні. Повинно вийти 5 тоненьких та пружних млинців.

Нарізаємо їх соломкою. Дрібно натираємо сиру моркву та сир, ріжемо ковбасу салямі.

Все перемішуємо і заправляємо його майонезом з часником.

Салат "Експрес"

Для цього рецепту нам знадобиться:

1 свіжий помідор

сухарі з білого хліба (можна уже готові)

1 пачка плавлених сирків

1 часник

зелень

майонез

Рецепт приготування салату:

Помідор ріжемо соломкою, сир натираємо, зелень подрібнюємо. Все перемішаємо і додаємо сухарики перед подачею на стіл.

Салат "Швидка квасолька"

Для приготування цього салату нам знадобиться:

банка червоної квасолі у власному соку

крабові палички 200 г

3 варених яйця

сметана

зелень

спеції за смаком

Рецепт приготування цього салату:

Відварені яйця та крабові палички подрібніть. Швидко перемішайте всі наступні інгредієнти, адже це швидкий рецепт.

Салат "Міледі"

Для приготування цього швидкого салату нам знадобиться:

пів банки консервованого горошку

300 г відвареного курячого філе

150 г свіжих огірків

сметана

кріп

спеції за смаком.

Рецепт приготування смачного салату:

Відваріть філе у підсоленій воді, потім подрібніть невеликими кубиками. Огірки наріжте невеликими кружальцями. Складіть все у салатник та перемішайте. Це дуже швидко та смачно.

Салат "Бурячок з секретом"

Для приготування цього салату нам знадобиться:

відварений чи запечений буряк

кріп

кукурудза консервована

червона цибуля

часник

майонез

Приготування салату:

Запечений буряк натріть на терці. Червону цибулю поріжте невеликими кільцями. Додайте це до кукурудзи, потім видавіть часник на смак, подрібнену зелень та майонез. Перемішайте.

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